1 Türk daha Fransa’ya gitti! Doğan Alemdar Rennes’te

Genç kalecinin kalitesini takdir ettiğini vurgulayan Maurice, "(Doğan Alemdar) Yapması gerekenleri yapmalı ve kulüpte kendini iyi hissetmesi için çalışmalı. Genç oyuncu, sabırlı olmamız gerekiyor. Alemdar, daha yüksek seviyedeki bir kulüpte yeni bir çığır açmaya devam etmek istiyor." yorumunu yaptı.