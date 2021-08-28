1 Türk daha Fransa'ya gitti! Doğan Alemdar Rennes'te
Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar Fransa 1. Lig ekibi Rennes'e transfer oldu. Fransız ekibi tarafından yapılan imza töreninde sözleşmenin 5 yıllık yapıldığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Rennes kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar, Rennes ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen kulübün Yöneticisi Florian Maurice, Doğan Alemdar'ın kulüp için geleceğin profili olduğunu belirtti.
Genç kalecinin kalitesini takdir ettiğini vurgulayan Maurice, "(Doğan Alemdar) Yapması gerekenleri yapmalı ve kulüpte kendini iyi hissetmesi için çalışmalı. Genç oyuncu, sabırlı olmamız gerekiyor. Alemdar, daha yüksek seviyedeki bir kulüpte yeni bir çığır açmaya devam etmek istiyor." yorumunu yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen Şampiyonlar ligi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik paketi kaç TL? İşte fiyat listesi...
- DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İŞKUR ile başvurular...
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?