Trabzonspor’un yıldızı Hamsik’ten şampiyonluk yorumu! Taraftarlarımıza armağan edebiliriz

"İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İtalya liginin dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Hamsik, bu konuda şöyle konuştu:

"Taktiksel olarak gerçekten çok önemli şeyler öğrendiğiniz bir lig. Ben de yaklaşık 15 yıl bu ligde oynama fırsatı buldum ve taktik olarak çok şey öğrendim. Tecrübe ettiğim birçok şey olduğunu umuyorum ve bende bunları takım arkadaşlarıma faydalı olarak kullanabilirim. Özellikle takımımızın İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlardaki atmosferi biliyorum. Dolayısıyla o maçlarda oynamayı, o maçlara çıkabilmeyi dört gözle bekliyorum."