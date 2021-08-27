Fenerbahçe’de golcü transferi gelişmesi

BAŞKA TALİP ÇIKMADAN...

Sarı-Lacivertliler'in radarındaki bir diğer isim ise Keita Balde. Senegalli yıldız için en büyük rakip Valencia'ydı. Ancak İspanyol ekibi, forvet transferindeki ilk hedefi olan Marcos Andre'yi Valladolid'den 8 milyon euroya transfer etmeyi başardı.