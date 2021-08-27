Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta BJK - Karagümrük maçı hanhi kanalda?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Yeni sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Gaziantep FK ile berabere kalarak toplam 4 puana ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'ta konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısından iyi sonuçla ayrılarak galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta BJK - Karagümrük maçı hanhi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile mücadele edecek olan son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşmanın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta BJK - Karagümrük maçı hanhi kanalda? İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
28 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynancak mücadele saat 21.45'te başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.
İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
N'SAKALA FORMA GİYMEYECEK
Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.
FATİH KARAGÜMRÜK CEPHESİ
Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, ligin ilk 2 haftasında hanesine 4 puan yazdırdı. İlk müsabakasında Gaziantep'i 3-2 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
Aynı puana sahip son şampiyon Beşiktaş ise ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın ikinci haftada Gaziantep ile oynadığı müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.
Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN DEVLER LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.
Kura sonrası grup eşleşmeleri şöyle oluştu:
A Grubu: Manchester City (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa), Leipzig (Almanya), Club Brugge (Belçika)
B Grubu: Atletico Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Porto (Portekiz), Milan (İtalya)
C Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda), Beşiktaş
D Grubu: Inter (İtalya), Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sheriff (Moldova)
E Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Benfica (Portekiz), Dinamo Kiev (Ukrayna)
F Grubu: Villarreal (İspanya), Manchester United (İngiltere), Atalanta (İtalya), Young Boys (İsviçre)
G Grubu: Lille (Fransa), Sevilla (İspanya), Salzburg (Avusturya), Wolfsburg (Almanya)
H Grubu: Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Zenit (Rusya), Malmö (İsveç)
GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK
Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
2021-2022 sezonu finali, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
MAÇ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 14-15 Eylül
Grup 2. maçları: 28-29 Eylül
Grup 3. maçları: 19-20 Ekim
Grup 4. maçları: 2-3 Kasım
Grup 5. maçları: 23-24 Kasım
Grup 6. maçları: 7-8 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022
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