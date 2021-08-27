Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile mücadele edecek olan son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşmanın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 3. hafta BJK - Karagümrük maçı hanhi kanalda? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

28 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynancak mücadele saat 21.45'te başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.