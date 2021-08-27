Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşeceği rakipler belli oldu. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Olimpiyakos, Frankfurt ve Antwerp eşleşti. E Grubu'nda yer alan bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri ise Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.
Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katıldı.
İşte temsilcilerimizin eşleştiği rakipler:
D Grubu: Fenerbahçe, Olympiakos, Frankfurt, Antwerp
E Grubu: Galatasaray, Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya
A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
B GRUBU: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz
C GRUBU: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia
F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros
H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.
Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı.
TURNUVA FORMATLARI
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI: MUHTEMEL RAKİPLER
1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga
2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven
3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
- 1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor?
- PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?