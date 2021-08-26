27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu | Kara Kartal'dan iyi kura

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu | Kara Kartal'dan iyi kura

SPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
ABONE OL
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu | Kara Kartal’dan iyi kura

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan katılan Beşiktaş'ın yer alacağı gruptaki rakipleri belli oldu. Siyah Beyazlılar diğer gruplara göre dişine göre rakipler çekti. C Grubunda yer alan Beşiktaş'ın rakipleri, Sporting Lizbon, Dortmund ve Ajax oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine grup aşamasında yer alan takımların yöneticileri katıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan tek Türk ekibi olan Beşiktaş'ı ise kura çekiminde başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ, futbol yapılanma sorumlusu Erdal Torunoğulları, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, UEFA ve kamu kurumları ilişkileri sorumlusu Kemal Erdoğan ve futbol altyapı sorumlusu Fırat Fidan temsil etti. Grup aşamasına kalmaya hak kazanan 32 takım, kura çekiminin ardından 8 farklı gruba dağıldı.

A GRUBU

Manchester City

Paris Saint Germain

Leipzig

Club Brugge

B GRUBU
Atletico de Madrid

Liverpool

Porto

Milan

C GRUBU
Sporting Lizbon

Borussia Dortmund

Ajax

Beşiktaş

D GRUBU
Inter

Real Madrid

Shakthar Donetsk

Sheriff

E GRUBU
Bayern Münih

Barcelona

Benfica

Dinamo Kiev

F GRUBU
Villarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

G GRUBU
LOSC Lille

Sevilla

Salzburg

Wolfsburg

H GRUBU
Chelsea

Juventus

Zenit

Malmö

GRUPLARDA YER ALMA HAKKI ELDE EDEN TAKIMLAR

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

İLK MAÇLAR 14-15 EYLÜL'DE OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 14-15 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. İlk 2 sırada yer alan takımların son 16 turuna yükseleceği gruplarda, son karşılaşmalar ise 7-8 Aralık tarihlerinde oynanacak.

FİNAL KARŞILAŞMASI RUSYA'DA

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun final karşılaşmasına Rusya ev sahipliği yapacak. 28 Mayıs 2022 tarihinde Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak olan final karşılaşması sonrasında organizasyonun şampiyonu belli olacak.

BİREYSEL ÖDÜLLERİ KAZANANLAR BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının çekildiği törende, geçtiğimiz sezonda sergiledikleri performanslar ile Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın En İyileri" olmaya hak kazanan oyuncular da açıklandı. Kadınlar ve erkeklerde yılın en iyileri seçilen oyuncular ve teknik direktörler şu şekilde;
UEFA Yılın Teknik Direktörü: Thomas Tuchel (Chelsea)
UEFA Yılın Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü: Lluis Cortes (Barcelona)
UEFA Yılın Futbolcusu: Jorginho (Chelsea)
UEFA Yılın Kadın Futbolcusu: Alexia Putellas (Barcelona)
Yılın Kalecisi: Edouard Mendy (Chelsea)
Yılın Kadın Kalecisi: Sandra Panos (Barcelona)
Yılın Savunma Oyuncusu: Ruben Dias (Manchester City)
Yılın Kadın Savunma Oyuncusu: Irene Paredes (PSG)
Yılın Orta Saha Oyuncusu: N'Golo Kante (Chelsea)
Yılın Kadın Orta Saha Oyuncusu: Alexia Putellas (Barcelona)
Yılın Forveti: Erling Haaland (Borussia Dortmund)
Yılın Kadın Forveti: Jenni Hermoso (Barcelona)

UEFA BAŞKANLIK ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ DANİMARKA MİLLİ TAKIMI SAĞLIK EKİBİ VE KAPTAN KJAER'IN OLDU

EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçı sırasında rahatsızlanarak kendini yere bırakan ve hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'e saha içerisinde ilk müdahaleyi yapan Danimarka Milli Takım Sağlık Ekibi ile takım kaptanı Simon Kjaer, UEFA Başkanlık Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edildi.



Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA