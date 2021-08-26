Merak edip içeri girdi şampiyon oldu

Vücudumun bu spora uygun olduğu söylenince çeşitli başarılar elde ettim. Polonya'daki Avrupa Şampiyonluğum çok önemliydi. Çok mutlu oldum. En güzeli Türk bayrağımızı orada dalgalandırmış olmak beni daha çok mutlu etti.