Merak edip içeri girdi şampiyon oldu
Konya TOHM sporcusu Medine Bilicier 4 yıl önce merak edip girdiği spor salonunda halterle tanıştı. Hocasının vücudunun haltere uygun olduğunu söylemesi üzerine bu spora başlayan Bilicier, farklı branşlarda dereceler elde etti.
Konya Spor Lisesi öğrencisi ve Konya TOHM sporcusu Medine Bilicier, 4 yıl önce yüzmeye giderken önünden geçtiği halter salonunu merak edip içeri girince, halter hocası ile tanıştı.
Hocasının vücudunun haltere uygun olduğunu söylemesi üzerine bu spora başlayan Bilicier, farklı branşlarda dereceler elde etti.
"HEDEFİM OLİMPİYATLAR"
Hedefinin önümüzdeki Dünya Şampiyonası ve ardından da 2024 Olimpiyatları olduğunu belirten Bilicier, "Yüzme kursuna giderken halter salonunun önünden geçiyordum. Merak edip içeri girdikten sonra hayatım değişti.
Hedefimde önümüzdeki dünya şampiyonası ve ondan sonraki 2024 Olimpiyatları var. Orada da şampiyon olup Türk bayrağını yine en üstte dalgalandırmak istiyorum. Bu şampiyonluğu yangınlarla sellerle kötü günler geçiren güzel ülkeme ve Türk milletine armağan ediyorum" dedi.
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