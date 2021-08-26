27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Merak edip içeri girdi şampiyon oldu

Merak edip içeri girdi şampiyon oldu

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 26.08.2021
ABONE OL
Merak edip içeri girdi şampiyon oldu

Konya TOHM sporcusu Medine Bilicier 4 yıl önce merak edip girdiği spor salonunda halterle tanıştı. Hocasının vücudunun haltere uygun olduğunu söylemesi üzerine bu spora başlayan Bilicier, farklı branşlarda dereceler elde etti.

Konya Spor Lisesi öğrencisi ve Konya TOHM sporcusu Medine Bilicier, 4 yıl önce yüzmeye giderken önünden geçtiği halter salonunu merak edip içeri girince, halter hocası ile tanıştı.

Hocasının vücudunun haltere uygun olduğunu söylemesi üzerine bu spora başlayan Bilicier, farklı branşlarda dereceler elde etti.

"HEDEFİM OLİMPİYATLAR"

Hedefinin önümüzdeki Dünya Şampiyonası ve ardından da 2024 Olimpiyatları olduğunu belirten Bilicier, "Yüzme kursuna giderken halter salonunun önünden geçiyordum. Merak edip içeri girdikten sonra hayatım değişti.

Vücudumun bu spora uygun olduğu söylenince çeşitli başarılar elde ettim. Polonya'daki Avrupa Şampiyonluğum çok önemliydi. Çok mutlu oldum. En güzeli Türk bayrağımızı orada dalgalandırmış olmak beni daha çok mutlu etti.

Hedefimde önümüzdeki dünya şampiyonası ve ondan sonraki 2024 Olimpiyatları var. Orada da şampiyon olup Türk bayrağını yine en üstte dalgalandırmak istiyorum. Bu şampiyonluğu yangınlarla sellerle kötü günler geçiren güzel ülkeme ve Türk milletine armağan ediyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA