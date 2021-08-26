Fenerbahçe’nin Portekizli hocası Vitor Pereira’dan UEFA açıklaması! Gruplara kalmak istiyoruz

"HERKESİN ÇOK KOŞTUĞU BİR MAÇ OLACAK"

"Önümüzdeki 2 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp agresif ve kaliteli bir futbol oynamaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu ve çalıştığı bir maç olacak. Yaşadığımız sakatlıklar ve koşullardan bağımsız olarak önemli olan, oyunumuzu sahaya yansıtmak olacak."