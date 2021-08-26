Barcelona’nın Yusuf Demir planı belli oldu! Messi’nin halefi

Genç yetenek, Athletic Bilbao karşılaşmasında ise son yarım saat süre aldı. Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman da Yusuf Demir'in performansından memnun kaldığı ve oyuncunun takımda kalmasından yana olduğu belirtildi.

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