Barcelona'nın Yusuf Demir planı belli oldu! Messi'nin halefi
Barcelona, yeni Messi olarak gördüğü Yusuf Demir'in bonservisi almaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki genç yıldız kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken Barcelona'nın Yusuf Demir planı belli oldu.
Barcelona'nın bu sezonki transfer döneminden Avusturya ekibi Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Türk asıllı Yusuf Demir'in bonservisini almaya hazırlanıyor. Katalanlar, 18 yaşındaki yıldıza yeni Messi gözüyle bakıyor.
HAZIRLIK MAÇLARINDA 1 GOL, 1 ASİST
Stuttgart ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atan ve Joan Gamper Kupası'nda Juventus maçında Depay'ın golünde asisti yapan Yusuf, performansıyla göz doldurdu.
Katalanlar, oyun tarzıyla Yusuf Demir'i Messi'nin halefi olarak görüyor. Yusuf Demir, Barcelona'nın La Liga'daki ilk hafta maçında Real Sociedad karşısında forma giymedi.
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