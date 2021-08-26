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Barcelona'nın Yusuf Demir planı belli oldu! Messi'nin halefi

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Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Barcelona’nın Yusuf Demir planı belli oldu! Messi’nin halefi

Barcelona, yeni Messi olarak gördüğü Yusuf Demir'in bonservisi almaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki genç yıldız kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken Barcelona'nın Yusuf Demir planı belli oldu.

Barcelona'nın bu sezonki transfer döneminden Avusturya ekibi Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Türk asıllı Yusuf Demir'in bonservisini almaya hazırlanıyor. Katalanlar, 18 yaşındaki yıldıza yeni Messi gözüyle bakıyor.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 1 GOL, 1 ASİST

Stuttgart ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atan ve Joan Gamper Kupası'nda Juventus maçında Depay'ın golünde asisti yapan Yusuf, performansıyla göz doldurdu.

Katalanlar, oyun tarzıyla Yusuf Demir'i Messi'nin halefi olarak görüyor. Yusuf Demir, Barcelona'nın La Liga'daki ilk hafta maçında Real Sociedad karşısında forma giymedi.

Genç yetenek, Athletic Bilbao karşılaşmasında ise son yarım saat süre aldı. Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman da Yusuf Demir'in performansından memnun kaldığı ve oyuncunun takımda kalmasından yana olduğu belirtildi.

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