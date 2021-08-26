Kopenhag: 5 Sivasspor: 0 MAÇ SONUCU | Yiğido’nun acı vedası

Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Stage, 39. dakikada Daramy, 57. dakikada Lerager, 62. dakikada Biel ve 76. dakikada Hojlund kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonucunda Kopenhag Sivasspor'u 6-1 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Sivasspor ise Avrupa defterini kapattı.