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Kopenhag: 5 Sivasspor: 0 MAÇ SONUCU | Yiğido'nun acı vedası

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Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Kopenhag: 5 Sivasspor: 0 MAÇ SONUCU | Yiğido’nun acı vedası

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'a konuk oldu. Yiğido rakibine 5-0 mağlup olunca Avrupa'ya veda etti.

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş karşılaşmasında Sivasspor ile Kopenhag kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Yiğidolar 5-0 kaybetti ve Konferans Ligi'ne veda etti.

Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Stage, 39. dakikada Daramy, 57. dakikada Lerager, 62. dakikada Biel ve 76. dakikada Hojlund kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonucunda Kopenhag Sivasspor'u 6-1 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Sivasspor ise Avrupa defterini kapattı.

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