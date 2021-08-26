Cristiano Ronaldo Manchester City'e transfer oluyor! Takas anlaşması detayı
Son dakika haberine göre Manchester City'nin Cristiano Ronaldo ile anlaşma sağladığı ve İngiliz ekibinin Juventus'la takas konusunda görüşmelere başladığı belirtildi. İki kulübün takas konusunu çözmesinin ardından City, Ronaldo ile sözleşme imzalayacak.
Juventus'tan ayrılacağı konuşulan ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Manchester City, Portekizli yıldızla anlaşma sağladı.
STERLING TAKASI GÜNDEMDE
İngiliz ekibinin Ronaldo'nun transferine karşılık Sterling'i takasta kullanmak istediği, Juventus'un ise Gabriel Jesus'u talep ettiği aktarıldı. İki kulübün takas konusunu çözmesi durumunda Cristiano Ronaldo'nun City ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı.