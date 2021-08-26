27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan seyirci kararı: Yüzde 50 kapasite ile oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan seyirci kararı: Yüzde 50 kapasite ile oynanacak

SPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
ABONE OL
Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan seyirci kararı: Yüzde 50 kapasite ile oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2021-2022 sezonunda basketbol müsabakalarının yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacağını duyurdu. Maçlarda misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyeceği de belirtildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda basketbol müsabakalarının yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanmasına karar verdi. TBF, 2021- 2022 sezonunda basketbol müsabakalarında uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri protokolünü yayımladı.

MİSAFİR SEYİRCİ ALINMAYACAK

TBF yönetim kurulu, yeni sezonda basketbol müsabakalarının seyircili başlaması kararı alırken, ilk aşamada ev sahibi takımlar maçlarına salon kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kadar seyirci alabilecek. Müsabakalara sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak, misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecek.

Müsabakaları izlemek üzere sadece aşı takvimini tamamlamış kişiler seyirci olarak salona alınacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA