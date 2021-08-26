Beşiktaş’ın rakipleri kimler oldu? Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Kura çekimi...

Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekiminde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, C grubunda yer alacak. İşte, Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu?

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A GRUBU: Manchester City, PSG, RB Leipzig,

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto,

C GRUBU: Sporting, Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar,