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Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Kura çekimi...

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Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Beşiktaş’ın rakipleri kimler oldu? Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Kura çekimi...

Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Kara kartalın yer aldığı gruplar kura çekimi sonrasında belli oldu. İşte, Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Kura çekimi...

Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekiminde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, C grubunda yer alacak. İşte, Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu?

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A GRUBU: Manchester City, PSG, RB Leipzig,

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto,

C GRUBU: Sporting, Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar,

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica,

F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg,

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit,

YILIN FORVETİ: HAALAND

Erling Haaland (Dortmund
Kylian Mbappe (PSG
Robert Lewandowski (Bayern)

YILIN ORTA SAHASI: KANTE

Kevin De Bruyne (Man. City)
Jorginho (Chelsea)
N'Golo Kante (Chelsea)

YILIN DEFANSI: RUBEN DIAS

Cesar Azpilicueta (Chelsea)
Ruben Dias (Man. City)
Antonio Rüdiger (Chelsea)

YILIN KALECİSİ: EDOUARD MENDY

Thibaut Courtois (Real Madrid)
Ederson (Man.City)
Edouard Mendy (Chelsea)

2020/21 UEFA YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU:

De Bruyne (Man. City)
Kante (Chelsea)
Jorginho (Chelsea)

2020/21 UEFA YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU:

Jennifer Hermoso (Barcelona)
Lieke Martens (Barcelona)
Alexia Putellas (Barcelona)

UEFA YILIN TEKNIK DİREKTÖRÜ:

Pep Guardiola (Man. City)
Roberto Mancini (italya)
Thomas Tuchel (Chelsea)

YILIN KADIN FUTBOLU TEKNiK DiREKTÖRÜ:

Lluis Cortes (Barcelona)
Peter Gerhardsson (İsveç)
Emma Hayes (Chelsea)

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