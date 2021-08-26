Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı! Beşiktaş'ın rakibi bu akşam belli oluyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup kuraları çekimi bugün saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak. Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kuraya tek Türk temsilcisi olarak katılacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye grup aşamasından başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
TEK TEMSİLCİMİZ BEŞİKTAŞ
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.
YILIN EN İYİLERİNE DE ÖDÜL VAR
Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?
Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.
Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç), Salzburg (Avusturya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
BEŞİKTAŞ 4. TORBADA
Shakhtar Donetsk'in, Monaco'yu elemesi sonucu temsilcimiz Beşiktaş 4. Grupta yer alacak ve ilk 3 torbadan birer takımla aynı grupta yarışacak.
1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund
3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg
İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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