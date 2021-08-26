Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı torba belli oldu
Son dakika spor haberleri... Bugün saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi, Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu. İşte Beşiktaş'ın yer alacağı torba ve muhtemel rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları öncesi torbalar belli oldu.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Siyah-beyazlılar, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün (26 Ağustos Perşembe) İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacak.
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit
4. TORBA
Beşiktaş
Dinamo Kiev
Club Brugge
Young Boys
Sheriff Tiraspol
Milan
Malmö
Wolfsburg
İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 14-15 Eylül'de başlayıp, 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar bir üst tura yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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