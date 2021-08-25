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Beşiktaş Başkanı Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Beşiktaş Başkanı Çebi’den Gedson Fernandes açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forma giyen Gedson Fernandes transferine ilişkin net konuştu.

Bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Artık Fernandes ile ilgilenmediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu. Almak için niyetlendik ama şu anda o isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımda o işleri görecek futbolcularımız var. Böyle bir isteğimiz kalmadı" dedi.

Gaziantep deplasmanında rahatsızlanan Fabrice N'Sakala hakkında da konuşan Çebi, "N'Sakala sevdiğimiz, önem verdiğimiz, şampiyonlukta katkısı olan bir futbolcumuz. Onu o şekilde görmekten olumsuz etkilendim. Çok şükür sağlığı iyi. Raporunu aldık. Umarım milli takım arasından sonra tekrar formasını giyecektir" diye konuştu.

Mümkün olduğunca gençlerle oynamak istediklerini de söyleyen Çebi, "Onların forma şansı bulmasını istiyoruz, hocamıza güveniyoruz. Hocamızın tercihleri doğru olacaktır. Biz malzemeyi eline verelim, o da başarılı olana forma verecektir. Başarılı olan herkes formasını giyecektir" diyerek sözlerine devam etti.

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