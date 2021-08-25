Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği dönemle ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumdaydı. Futbol severler transfer sezonunun ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.