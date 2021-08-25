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Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

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Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Takımlar yeni sezon ile birlikte transfer adımlarını atmaya devam ediyor. Kadrolarını güçlendirmeyi sürdüren takımların taraftarları transfer sezonunun ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği dönemle ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumdaydı. Futbol severler transfer sezonunun ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Dolayısıyla yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı, 8 Eylül 2021 tarihinde bitecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde biteceğini belirtti.

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