Trabzonspor’un Roma planı belli oldu! İşte Roma ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri

Bu sezondan itibaren deplasman golü uygulaması kaldırıldığı için Karadeniz ekibi Çizme'ye umutlu gitti. Fırtına 1-0 dahi kazansa karşılaşma uzatmaya gidecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri ilk maçtaki yenilgiye rağmen mental olarak bir hayli güçlü. Herkesin aklında Roma'yı elemek var.