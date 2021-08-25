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Son dakika: Real Sociedad Alexander Sörloth transferini açıkladı

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Giriş Tarihi: 25.08.2021
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Son dakika: Real Sociedad Alexander Sörloth transferini açıkladı

Son dakika spor haberleri... İspanya La Liga ekibi Real SociedadLeipzig forması giyen ve Fenerbahçelilerin transferini merakla beklediği Alexander Sörloth Real Sociedad'a imza attı.

Süper Lig'de iki sezon önce Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuş ancak Alman ekibinde bir türlü istenilen peformansı sağlayamamıştı.

Adı uzunca bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Sörloth, La Liga'nın yolunu tuttu. Real Sociedad, Norveçli golcünün kiralandığını resmen duyurdu.

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