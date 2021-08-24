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Real Madrid'den Mbappe için astronomik teklif | İspanyollar kesenin ağzını açtı

SPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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Real Madrid’den Mbappe için astronomik teklif | İspanyollar kesenin ağzını açtı

Son dakika spor haberleri... Real Madrid, Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Real Madrid'in Mbappe için ilk teklifi 160 milyon Euro oldu.

Real Madrid'in, Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve gelecek yaz PSG ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe için ilk teklifini yaptığı bildirildi. İngiltere'nin önde gelen spor gazetesi Talkspor'un haberine göre; Real, ilk teklifi yaptı.



PSG ile yeni bir sözleşme imzalamayan ve daha önce hedefinin Real Madrid olduğunu açıklayan genç forvet için, İspanyol devinin ilk teklifinin 160 milyon Euro olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinin transfer için umutlu olduğu kaydedilirken, gelecek hafta kapanacak transfer sezonundan önce anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.

Fransız basını ise PSG'nin 160 milyon Euro'luk ilk teklifi reddettiğini ancak pazarlıkların devam ettiğini yazdı.

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