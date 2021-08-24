Real Madrid’den Mbappe için astronomik teklif | İspanyollar kesenin ağzını açtı





PSG ile yeni bir sözleşme imzalamayan ve daha önce hedefinin Real Madrid olduğunu açıklayan genç forvet için, İspanyol devinin ilk teklifinin 160 milyon Euro olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinin transfer için umutlu olduğu kaydedilirken, gelecek hafta kapanacak transfer sezonundan önce anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.