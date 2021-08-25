Galatasaraylı Sacha Boey’dan transfer itirafı geldi: G.Saray’ı tercih ettim çünkü...

Galatasaraylı Sacha Boey, "Celtic beni transfer etmek istedi. Bir karar vermem gerektiğini zaman daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim" dedi.



UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın 1-1'in rövanşında Randers'i konuk edecek olan Galatasaray'da Sacha Boey, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a kendisini geliştirmek için geldiğini vurgulayan Boey, "Tüm maçlar iyi geçti. Takım olarak da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Bu süreçte arkadaşlarımın ve teknik ekibimin sağladığı kolaylıklar benim için sürecin iyi geçmesini sağladı. Benim bu süreçteki en önemli öncelliğim kolektif oyun oynamak. Galatasaray'a kendimi geliştirmek için geldim ve bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Sahada takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.