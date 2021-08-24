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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas PFDK’ya sevk edildi

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi ve resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.

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