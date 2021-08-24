Galatasaray’dan KAP’a transfer açıklaması! Olimpiu Morutan İstanbul’da

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Steaua Bükreş'ten 22 yaşındaki Olimpiu Morutan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

TERİM TRANSFERİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Olimpiu Morutan transferinde 15 milyon eurolardan başlayan pazarlık sürecinin çok daha düşük rakamlara açıklandığı belirtmişti.

YAKLAŞIK 6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Henüz Galatasaray tarafından oyuncunun maliyeti açıklanmadı ancak sarı-kırmızılıların bonuslarla birlikte 5.7 milyon euro bonservis vereceği belirtiliyor.

Rumen oyuncuya ise 600-700 bin euro bandında bir yıllık ücret verileceği iddia edildi.

MORUTAN İSTANBUL'DA!

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.

Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Morutan'a Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti.

Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen futbolcu, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek Morutan ile gün içinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

9. TRANSFER MORUTAN!

Galatasaray daha önce Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Cicaldau, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmıştı.