Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş grup aşamasından kuralara katılacak. Play-off maçlarından gelecek sonuçlara göre Beşiktaş 3. veya 4. torbadan kuraya katılacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 26 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak.