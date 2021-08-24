25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Play-off rövanş maçlarının ardından gruplara kalan son takımlar belli olacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş grup aşamasından kuralara katılacak. Play-off maçlarından gelecek sonuçlara göre Beşiktaş 3. veya 4. torbadan kuraya katılacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş grup aşamasından kuralara katılacak. Play-off maçlarından gelecek sonuçlara göre Beşiktaş 3. veya 4. torbadan kuraya katılacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 26 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak.

Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinin ardından grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Siyah-beyazlılar, play-off maçlarından gelecek sonuçlara göre 3. ya da 4. torbada yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

Lille (1. torbadan katılacak)

Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)

Manchester City (1. torbadan katılacak)

Bayern Münih (1. torbadan katılacak)

PSG (1. torbadan katılacak)

İnter (1. torbadan katılacak)

Sporting (1. torbadan katılacak)

Zenit (1. torbadan katılacak)

Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Real Madrid (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Barcelona (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Liverpool (2. torbadan katılacak)

Sevilla (2. torbadan katılacak)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA