Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Play-off rövanş maçlarının ardından gruplara kalan son takımlar belli olacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş grup aşamasından kuralara katılacak. Play-off maçlarından gelecek sonuçlara göre Beşiktaş 3. veya 4. torbadan kuraya katılacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş grup aşamasından kuralara katılacak. Play-off maçlarından gelecek sonuçlara göre Beşiktaş 3. veya 4. torbadan kuraya katılacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 26 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak.
Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinin ardından grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Siyah-beyazlılar, play-off maçlarından gelecek sonuçlara göre 3. ya da 4. torbada yer alacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;
Lille (1. torbadan katılacak)
Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)
Manchester City (1. torbadan katılacak)
Bayern Münih (1. torbadan katılacak)
PSG (1. torbadan katılacak)
İnter (1. torbadan katılacak)
Sporting (1. torbadan katılacak)
Zenit (1. torbadan katılacak)
Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)
Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)
Real Madrid (2. torbadan katılacak)
Juventus (2. torbadan katılacak)
Barcelona (2. torbadan katılacak)
Juventus (2. torbadan katılacak)
Liverpool (2. torbadan katılacak)
Sevilla (2. torbadan katılacak)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2021 DGS tercihleri ayın kaçında başlar?
- Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...
- Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...
- Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...
- Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS Randers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
- 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM takvimi...
- MSB personel alımı 2021 ne zaman, son gün belli oldu mu? MSB personel temin başvuru şartları neler?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?
- Emekli olmak isteyenler dikkat! O şartı yerine getiren emekli olabiliyor! 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...
- Öğretmen özür grubu atamaları son durum: 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler...