Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takımların transfer süreci devam ederken, ne zaman biteceği merak ediliyor. Türkiye'de olduğu kadar diğer liglerin transferleride yakından takip ediliyor. Kadroların son durumu merakla takip ediliyor. İşte, transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz transfer sezonuna ilişkin öğrenilmek istenen tüm detaylar şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) transfer sezonu başında yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.