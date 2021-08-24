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Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?

Transfer sezonu ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye ve dünyada transfer hareketliliği yaşanırken, takımlar kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Diğer yandan farklı renklere gönül veren taraftarlar ise takımlarının transfer sürecini yakından takip ediyor. İşte, transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?

Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takımların transfer süreci devam ederken, ne zaman biteceği merak ediliyor. Türkiye'de olduğu kadar diğer liglerin transferleride yakından takip ediliyor. Kadroların son durumu merakla takip ediliyor. İşte, transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz transfer sezonuna ilişkin öğrenilmek istenen tüm detaylar şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) transfer sezonu başında yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak bugün yapılan toplantı sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.

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