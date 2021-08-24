Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?
Transfer sezonu ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye ve dünyada transfer hareketliliği yaşanırken, takımlar kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Diğer yandan farklı renklere gönül veren taraftarlar ise takımlarının transfer sürecini yakından takip ediyor. İşte, transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?
Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Takımların transfer süreci devam ederken, ne zaman biteceği merak ediliyor. Türkiye'de olduğu kadar diğer liglerin transferleride yakından takip ediliyor. Kadroların son durumu merakla takip ediliyor. İşte, transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?
YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Yaz transfer sezonuna ilişkin öğrenilmek istenen tüm detaylar şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) transfer sezonu başında yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.
YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak bugün yapılan toplantı sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.
Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?
- DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2021 DGS tercihleri ayın kaçında başlar?
- Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...
- Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...
- Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...
- Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS Randers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
- 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM takvimi...
- MSB personel alımı 2021 ne zaman, son gün belli oldu mu? MSB personel temin başvuru şartları neler?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?