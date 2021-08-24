Abdullah Avcı’dan dikkat çeken şampiyonluk sözleri

Avcı, dünyadaki futbol sevgisinin giderek artacağına işaret ederek, "Futbol çok güzel bir oyun. Üzerinde çok oynanmasına taraf olan biri değilim. Belki oyunu hızlandırabilmek adına maçı dört devreli hale getirebilirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımın altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Öncelikle yeni yapılan Özkan Sümer Akademi'mizin içini iyi bir şekilde dizayn etmeye, daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Teknolojinin, bilimin, ölçümlerin, departmanların profesyonelce olduğu bir akademi yapıp bu topraklardan gelen verimi artırmaya çalışıyoruz. Hızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onlar gidip geliyor, biz gidiyoruz, yöneticilerimiz hızlı çalışmalar yapıyor. Sezon boyunca bütün materyallerden yararlanan altyapımızı oluşturacağımızı düşünüyoruz."