25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Abdullah Avcı'dan dikkat çeken şampiyonluk sözleri

Abdullah Avcı'dan dikkat çeken şampiyonluk sözleri

SPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
ABONE OL
Abdullah Avcı’dan dikkat çeken şampiyonluk sözleri

Trabzonspor Süper Lig'e iyi bir kadro kurarak başladı. İlk iki maçında 6 puan toplayan bordo mavili ekibin hazır görüntüsü taraftarı sevindirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, şampiyon olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve çalışacaklarını belirtti.

Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi dergisine verdiği röportajda, şampiyonluk hedeflerine ilişkin, "Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor'un hedefi bu ve böyle olması gerekiyor." ifadelerini kulandı.

Bu sezon Trabzonspor'un sergileyeceği oyun ile ilgili görüşlerini belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Modern futbolun olmazsa olmazı oyunun iki yönünü oynayabilmektir. Hem savunma hem hücumu yapabilmektir. Hücum oynarken dahil ya da set oynarken de rakip sahada oynarken de savunma güvenliğini alabilmek önemlidir. Bazen kendi oyuncu profiline göre, bazen rakibin analizine göre oyunun her iki yönünü, topun dışarıda olduğu bölümü, duran topları ayrı bölümü santim santim hesaplanan bir oyuna dönmüştür artık futbol. Tabii ki Trabzonspor en zirveye, en tepeye koşacaktır. Buna koşmak için de oyun içinde diğerlerinden daha fazla dominant oyunu ortaya koymalıdır."

Avcı, dünyadaki futbol sevgisinin giderek artacağına işaret ederek, "Futbol çok güzel bir oyun. Üzerinde çok oynanmasına taraf olan biri değilim. Belki oyunu hızlandırabilmek adına maçı dört devreli hale getirebilirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımın altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Öncelikle yeni yapılan Özkan Sümer Akademi'mizin içini iyi bir şekilde dizayn etmeye, daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Teknolojinin, bilimin, ölçümlerin, departmanların profesyonelce olduğu bir akademi yapıp bu topraklardan gelen verimi artırmaya çalışıyoruz. Hızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onlar gidip geliyor, biz gidiyoruz, yöneticilerimiz hızlı çalışmalar yapıyor. Sezon boyunca bütün materyallerden yararlanan altyapımızı oluşturacağımızı düşünüyoruz."

Fırtına evinde kazandı FIRTINA EVİNDE KAZANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA