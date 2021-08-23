Son dakika | Boupenzda'nın yeni takımı belli oldu
Son dakika transfer haberleri bugün... Atakaş Hatayspor, Boupenzda'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için Katar'a gitmesine izin verdiğini açıkladı. Hatayspor'un Boupendza transferinden 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.
Atakaş Hatayspor, golcü oyuncusu Boupenzda'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için Katar'a gitmesine izin verdiğini açıkladı.
Hatayspor'un yaptığı açıklama
"Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Katar'a gitmesine izin verilmiştir."
Hatayspor'un geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza 22 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
Hatayspor'un Boupendza transferinden 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.
25 yaşındaki Gabon'lu kanat oyuncusunun ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.