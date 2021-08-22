Abdullah Avcı emri verdi! Hedef 3 puan

Fotomaç'ın haberine göre sezon boyunca tek tek ilerleyeceklerini, önlerindeki maçın en önemli maç olduğunu vurgulayan bordo-mavili çalıştırıcının, "Roma maçındaki artı ve eksileri konuşacağız ama şimdi Sivasspor maçı var. Süper Lig bizim için çok değerli. Kayıp istemiyorum. Galibiyet Roma rövanşı için de moral olur" dediği öğrenildi.