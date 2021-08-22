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Abdullah Avcı emri verdi! Hedef 3 puan

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Giriş Tarihi: 22.08.2021
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Abdullah Avcı emri verdi! Hedef 3 puan

Süper Lig'e 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor 2. hafta da Sivasspor iler karşı karşıya gelecek. Oynadığı futbolla alkış alan Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı oyuncularına 3 puan emri verdi.

Trabzonspor'da gözler Sivasspor maçına çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerinden Roma'yı unutup lige konsantre olmalarını isteyerek, 3 puan emri verdi...

Fotomaç'ın haberine göre sezon boyunca tek tek ilerleyeceklerini, önlerindeki maçın en önemli maç olduğunu vurgulayan bordo-mavili çalıştırıcının, "Roma maçındaki artı ve eksileri konuşacağız ama şimdi Sivasspor maçı var. Süper Lig bizim için çok değerli. Kayıp istemiyorum. Galibiyet Roma rövanşı için de moral olur" dediği öğrenildi.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Sakat oyuncuların dönüşü ve Siopis'in takıma katılması ile alternatifleri artan Avcı, kadro tercihini bugünkü idmanın ardından performansa göre yapacak. Trabzonspor ilk hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 yenmişti.

Bordo-mavililer, Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak. Fırtına'nın 14, Sivas'ın 1'i hükmen olmak üzere 8 galibiyeti var. 8 maç da berabere bitti. Geçen sezon Trabzon'daki maç 1-1, Sivas'taki randevu 0-0 sona ermişti.

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