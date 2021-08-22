23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Konyaspor - Başakşehir maçında muhteşem geri dönüş

Konyaspor - Başakşehir maçında muhteşem geri dönüş

SPOR
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
ABONE OL
Konyaspor - Başakşehir maçında muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ve Başakşehir kozlarını paylaştı. Konyaspor 1-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında iki gol bularak karşılaşmayı 2-1 kazanan taraf oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 51. dakikada Endri Çekiçi ve 87. dakikada Sokol Cikalleshi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Başakşehir'in tek golü ise 45+1. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.

Konyaspor, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Başakşehir ise puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, 27 Ağustos Cuma günü 21.45'te Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise 28 Ağustos Cumartesi günü 19.15'te Kayserispor'u ağırlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA