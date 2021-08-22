Konyaspor - Başakşehir maçında muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 51. dakikada Endri Çekiçi ve 87. dakikada Sokol Cikalleshi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Başakşehir'in tek golü ise 45+1. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.