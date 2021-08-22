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Beşiktaş'ın umuduydu TFF 3. Lig ekibine transfer oldu | Batuhan Karadeniz Iğdırspor'da...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Beşiktaş’ın umuduydu TFF 3. Lig ekibine transfer oldu | Batuhan Karadeniz Iğdırspor’da...

Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen ve A Takıma kadar yükselen Batuhan Karadeniz performansıyla taraftarların umudu olmuştu. Bonservisi Hekimoğlu Trabzon'da olan Batuhan Karadeniz'in TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdırspor ile anlaştığı duyuruldu.

Hekimoğlu Trabzon FK'nin forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz, TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdırspor'a transfer oldu.

TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da geçen sezon çıktığı 38 resmi maçta 30 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken deneyimli golcü Batuhan Karadeniz, sürpriz bir kararla Iğdırspor'a transfer oldu.

Tecrübeli oyuncu Batuhan Karadeniz sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nün başkanı Celil Hekimoğlu, transferle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Değerli oyuncumuz Batuhan Karadeniz Iğdırspor ile anlaştı. Kendisinin kontratı bu yıl bitiyordu. Biz iyi bir bonservis bedeli alırken Batuhan da çok iyi bir kontrat yakaladı. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Biz genç ve dinamik olan santrfor Ethem Erboğa'ya çok güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Batuhan, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Iğdırspor'a imza attı.

Kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurdu.Geçen sezonu TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da geçiren 30 yaşındaki Batuhan Karadeniz, ligde attığı 24 kez fileleri havalandırmış ve gol krallığı sıralamasında 2. olmuştu.

Golcü futbolcu Beşiktaş'taşın altyapısından yetişmiş ve daha sonra Eskişehirspor'a transfer olmuştu.

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