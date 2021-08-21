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Son dakika | Galatasaray'da flaş ayrılık! Valentine Ozornwafor Charleroi'ye kiralandı

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Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Son dakika | Galatasaray’da flaş ayrılık! Valentine Ozornwafor Charleroi’ye kiralandı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri bugün... Galatasaray kadrosunda düşünmediği Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor'u Belçika ligi ekiplerinden Charleroi'ye kiraladı.

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin bir seneliğine geçici transferi konusunda Charleroi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

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