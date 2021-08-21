Son dakika | Galatasaray’da flaş ayrılık! Valentine Ozornwafor Charleroi’ye kiralandı

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin bir seneliğine geçici transferi konusunda Charleroi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.