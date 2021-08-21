Leeds United: 2 - Everton: 2 MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United ile Everton kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçta ev sahibi ekibin gollerini Mateusz Klich ve Raphinha kaydederken, Everton'ın golleri Calvert-Lewin ve Gray'den geldi.
İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Ligin 2. haftasında Leeds United ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi 30. dakikada Calvert-Lewin ile açıldı.
Bu gole Leeds cephesinden cevap 41. dakikada Mateusz Klich ile geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın 2. yarısında Everton, Gray ile bir kez daha öne geçti. 72. dakikada Leeds United, yıldız oyuncusu Raphinha ile bir kez daha eşitliği sağladı. Mücadele 2-2 sona erdi.
LEEDS UNITED-EVERTON İLK 11'LER
Leeds United: Meslier, Ayling, Struijk, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, Harrison, Bamford.
Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucouré, Gray, Richarlison, Iwobi, Calvert-Lewin.