Leeds United: 2 - Everton: 2 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Ligin 2. haftasında Leeds United ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi 30. dakikada Calvert-Lewin ile açıldı.

Bu gole Leeds cephesinden cevap 41. dakikada Mateusz Klich ile geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 2. yarısında Everton, Gray ile bir kez daha öne geçti. 72. dakikada Leeds United, yıldız oyuncusu Raphinha ile bir kez daha eşitliği sağladı. Mücadele 2-2 sona erdi.

LEEDS UNITED-EVERTON İLK 11'LER

Leeds United: Meslier, Ayling, Struijk, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, Harrison, Bamford.

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucouré, Gray, Richarlison, Iwobi, Calvert-Lewin.