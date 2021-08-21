Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçında gol sesi çıkmadı
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Karşılama başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Karagümrük'ü konuk etti.
Mücadelede gol sesi çıkmayınca her iki takım da birer puanla yetindi.
ÇAYKUR RİZESPOR - FATHİ KARAGÜMRÜK MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
6. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, orta sahadan atılan uzun pasla topla buluşan Ahmet Musa, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada araya giren Cemali'nin, rakibinden önce dokunduğu top kornere çıktı.
9. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Cemali'nin ceza sahasına ortasında Dabo'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Viviano sağından kornere gönderdi.
20. dakikada Fatih Karagümrük'ten Hedenstad'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
50. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında, Efe'nin pasında topla buluşan Balkovec'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu, kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.
72. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Çaykur Rizespor'dan Alper Potuk'un şutunda, top üstten auta gitti.
86. dakikada soldan gelişen Fatih Karagümrük atağında Tunay Torun topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Gökhan'ı geçen topu Alberk kalenin önünden uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 89 Emir Dilaver), Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan (Dk. 89 Eren Karadağ), Mendes (Dk. 75 Alberk Koç), Sabo (Dk. 75 Aminu Umar)
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia (Dk. 63 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer (Dk. 86 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı (Dk. 63. Jimmy Durmaz), Kerim Frei (Dk. 72 Tunay Torun), Pesic
Sarı kartlar: Dk. 81 Baiano (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim...
- KPSS sonuçları için beklenen açıklama! 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...
- Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?