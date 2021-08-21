Hakan Çalhanoğlu, Inter’le sezona bomba gibi başladı

Diğer yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle geçen sezon maçların tamamı seyircisiz oynanırken, bugünkü karşılaşmayla İtalya'da taraftarlar 556 gün aradan sonra yeniden tribünlere döndü.

İtalya'da 6 Ağustos'ta yürürlüğe giren futbol müsabakaları da dahil olmak üzere sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve yakın dönemde Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesi olan yaklaşık 25 bin futbolsever, Inter-Genoa maçını tribünlerden izledi.

Ülkede alınan karar gereğince salgında düşük riskli beyaz kategoride olan bölgelerde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolsever müsabakaları stattan izleyebilecek.