Hakan Çalhanoğlu, Inter'le sezona bomba gibi başladı
İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, son şampiyon Inter, konuk ettiği Genoa'yı 4-0 yendi. Bu sezon Inter'e transfer olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu performansıyla göz doldurdu.
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi takım hızlı başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6. dakikasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Skriniar, mavi-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.
14. dakikada Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden çektiği düzgün şutla topu ağlarla buluşturdu ve Inter adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında Inter, 74. dakikada Şilili futbolcu Vidal ile skoru 3-0 yaparken, 87. dakikada yeni transferlerinden Dzeko, farkı 4'e çıkaran golü attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 1 gol atıp, 1 gol pası veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada yerini Martin Satriano'ya bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, yeni sezonun ilk maçında Genoa'yı 4-0'lık farklı skorla mağlup ederek, sezona 3 puanla başladı.
Serie A'da yeni sezonun ilk haftasında, milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün takımı Sassuolo, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-2 yendi. Milli futbolcular karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Kaan Ayhan 90+1. dakikada Chiriches'in yerine oyuna girdi, Mert Müldür ise bu maçta görev almadı.
Diğer yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle geçen sezon maçların tamamı seyircisiz oynanırken, bugünkü karşılaşmayla İtalya'da taraftarlar 556 gün aradan sonra yeniden tribünlere döndü.
İtalya'da 6 Ağustos'ta yürürlüğe giren futbol müsabakaları da dahil olmak üzere sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve yakın dönemde Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesi olan yaklaşık 25 bin futbolsever, Inter-Genoa maçını tribünlerden izledi.
Ülkede alınan karar gereğince salgında düşük riskli beyaz kategoride olan bölgelerde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolsever müsabakaları stattan izleyebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM'de gelecek hafta neler var? Tekstil, şarkuteri, bakım ürünleri...
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
- Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?