Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar hem bu seriyi bozmak hem de ligin yeni sezonunda galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda? İşte Gaziantep Beşiktaş maçı ile ilgili merak edilenler...

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Beşiktaş maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacka karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.