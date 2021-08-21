Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?
Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 2. hafta maçları başladı. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek 3 puanı cebine koyan Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Gaziantep'e konuk olacak. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, ligde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar hem bu seriyi bozmak hem de ligin yeni sezonunda galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda? İşte Gaziantep Beşiktaş maçı ile ilgili merak edilenler...
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep Beşiktaş maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacka karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.
LİGE GALİBİYETLE BAŞLADI
Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu.
DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA MAĞLUP OLDU
Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.
2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.
Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
GAZİANTEP, BEŞİKTAŞ MAÇINDA 3 PUANA ODAKLANDI
Süper Lig'in 2. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç, "Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun." dedi.
Günay Güvenç, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki hataları analiz ettiklerini söyledi.
Beşiktaş maçında daha az hatayla oynamak istediklerini belirten 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:
"Beşiktaş benim çok güzel zamanlar geçirdiğim bir yer. Bunu her zaman söylüyorum. Benim için özel bir maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene güzel zamanlar geçirdik, şampiyon olduk. Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş karşısında 3 puana ihtiyacımız var. Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun."
Günay Güvenç, takıma yeni dahil olan transferlerle ilgili soru üzerine şöyle dedi:
"Kulübün bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz kim geliyor, kim gidiyor diye bakmıyoruz. Bize katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü futbol bireysel değil, takım oyunu."
- "HEDEFLERİM VAR"
Günay Güvenç, her yıl kendini geliştirmeye çalıştığını aktararak, şunları ifade etti:
"Ben her yıl üzerine koyarak gitmek istiyorum. Hedeflerim var. Hiçbir zaman 'Ben yeterliyim.' demedim. Hep üzerine koyarak takımıma yardımcı olmak istiyorum. Bunu son senelerde iyi yaptığımı düşünüyorum. Kendimi daha çok geliştirmem lazım, bunu da biliyorum. Ama her zaman bunu söyledim. Ben takım için savaşan biriyim."
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