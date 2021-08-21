Ali Akman Hollanda ligine golle başladı
Hollanda 1. Ligi'nin 2. haftasında NEC Nijmegen, konuk ettiği Zwolle'yi 2-0 mağlup etti. Takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcumuz Ali Akman, Hollanda liginde golle tanışmış oldu.
Milli futbolcumuz Ali Akman, Hollanda 1. Ligi'nde golle tanıştı.
NEC Nijmegen'in ligin 2. haftasında konuk ettiği Zwolle'yi 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Akman, 4. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Ev sahibi ekibin diğer golünü ise 42. dakikada Jonathan Okita'dan geldi. Zwolle'de Sam Kersten, 88. dakikada gördüğü direk kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İLK MAÇINA AJAX KARŞISINDA ÇIKMIŞTI
Bu sonuçla Nijmegen, ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı. Ali Akman, Ajax ile oynanan ve 5-0 kaybedilen 1. hafta maçında 66. dakikada oyuna dahil olmuştu.