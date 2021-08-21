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Haberler Galeri Gaziantep FK Beşiktaş maçı | Sergen Yalçın'dan flaş karar! Yeni yıldızlar ilk 11'de olacak mı?

Gaziantep FK Beşiktaş maçı | Sergen Yalçın'dan flaş karar! Yeni yıldızlar ilk 11'de olacak mı?

Süper Lig'e 3-0'lık Rize galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, bu akşam 21.45'te zorlu Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Tecrübeli hoca önemli karşılaşma öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. Taraftarlar sabırsızlıkla Alex Teixeira ve Michy Batshuayi sahada görmek istiyor. Peki Sergen hoca bu iki isme karşılaşmada forma verecek mi? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 21.08.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 11:03
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Gaziantep FK Beşiktaş maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! Yeni yıldızlar ilk 11’de olacak mı?

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

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Gaziantep FK Beşiktaş maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! Yeni yıldızlar ilk 11’de olacak mı?

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Rize'yi 3-0 mağlup ederken, Gazianntep ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etmek, ev sahibi ekip ise siftah yapmak istiyor.

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Gaziantep FK Beşiktaş maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! Yeni yıldızlar ilk 11’de olacak mı?

DEPLASMANDA KAYBETTİ
Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki karşılaşmada da mağlup oldu.

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Gaziantep FK Beşiktaş maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! Yeni yıldızlar ilk 11’de olacak mı?

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

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Gaziantep FK Beşiktaş maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! Yeni yıldızlar ilk 11’de olacak mı?

Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.