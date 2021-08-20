Kayserispor 1-1 Adana Demirspor MAÇ SONUCU | Kayseri’de kazanan yok

Süper Lig'in 2. haftası Kayserispor - Adana Demirspor karşılaşmasıyla başladı. Geçtiğimiz hafta ligin yeni ekibi Altay'a 3-0 mağlup olan Kayserispor, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 17. dakikada Gökhan Sazdağı ve 62. dakikada Akintola'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.