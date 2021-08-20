Kayserispor 1-1 Adana Demirspor MAÇ SONUCU | Kayseri'de kazanan yok
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maç, Gökhan Sazdağı ve Akintola'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından iki takım da ligin ikinci haftasında puanla tanıştı.
Süper Lig'in 2. haftası Kayserispor - Adana Demirspor karşılaşmasıyla başladı. Geçtiğimiz hafta ligin yeni ekibi Altay'a 3-0 mağlup olan Kayserispor, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 17. dakikada Gökhan Sazdağı ve 62. dakikada Akintola'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor ve Kayserispor Süper Lig'de bu sezon ilk puanlarını alarak 1'er puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Balotelli'nin kafa şutunda top üst direkten auta çıktı.
16. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı. Altıpas üzerinde topla gelişine Gökhan Sazdağı'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
50. dakikada sağ kanattan Ramazan'ın ortasında arka direkte bekleyen Mane gelişine vurdu, kaleci Muric meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
51. dakikada sağ kanattan Emrah'ın arka direğe ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen İlhan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
63. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Balotelli müsait durumdaki Akintola'ya indirdi. Akintola, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
83. dakikada Mustafa'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
84. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada sol çaprazda topu önünde bulan Balotelli uzak direğe doğru vuruşunu yaptı, kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.
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