Fenerbahçe’de 2 futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Filip Novak Helsinki maçında sakatlandı.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu ve Finansal Fair-Play kurallarından dolayı yeni transferlerden bazılarının UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı.

Sarı lacivertli ekipte kaleciler Berke Özer ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare mücadeleye kulübede başladı.

Teknik direktör Vitor Pereira, 62. dakikada Bright Osayi-Samuel ve Mesut Özil'i kenara alırken, Nazım Sangare ile Muhammed oyuna dahil oldu.

Yapılan tüm oyuncu değişiklileri sonrasında sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaleciler Berke Özer ve Osman Ertuğrul Çetin kaldı.