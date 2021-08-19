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Beşiktaş UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlup St.Pölten 7-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Beşiktaş UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde farklı mağlup St.Pölten 7-0 Beşiktaş MAÇ SONUCU

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Avusturya'nın St. Pölten takımına 7-0 yenildi. Beşiktaş 21 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük maçında Kamenica Sasa ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Avusturya'nın St. Pölten takımına 7-0 yenildi. Siyah-beyazlı takım, Juventus Antrenman Sahası'nda oynanan ve ilk yarısını 5-0 geride kapadığı karşılaşmadan 7-0 mağlup ayrıldı.

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Günün diğer karşılaşmasında ise İtalya'nın Juventus takımı, Kuzey Makedonya temsilcisi Kamenica Sasa'yı 12-0 yendi.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak üçüncülük maçında Kamenica Sasa ile karşı karşıya gelecek.

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