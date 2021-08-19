Benfica Başkanı Rui Costa’dan Gedson Fernandes açıklaması: Benfica’dan ayrılmayacak

Konuyla ilgili Benfica Başkanı Rui Costa'dan açıklama geldi. A Spor'a konuşan Rui Costa, Portekizli futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.

İŞTE RUI COSTA'NIN AÇIKLAMASI:

Gedson için kimse ile anlaşmadık, Gedson Benfica'dan ayrılmayacak.