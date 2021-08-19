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Benfica Başkanı Rui Costa'dan Gedson Fernandes açıklaması: Benfica'dan ayrılmayacak

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Benfica Başkanı Rui Costa’dan Gedson Fernandes açıklaması: Benfica’dan ayrılmayacak

Benfica Başkanı Rui Costa, uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Gedson Fernandes hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Costa, Gedson'un transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Galatasaray uzun zamandır kadroya katmak için büyük uğraş verdiği Gedson Fernandes transferinde önemli yol kat ettiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Benfica Başkanı Rui Costa'dan açıklama geldi. A Spor'a konuşan Rui Costa, Portekizli futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.

İŞTE RUI COSTA'NIN AÇIKLAMASI:

Gedson için kimse ile anlaşmadık, Gedson Benfica'dan ayrılmayacak.

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