Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi: Ozan Tufan Watford'da
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe'de istediği kadar forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Ozan Tufan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a kiralandı. Watford'un kümede kalması halinde 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi devreye girecek." dedi.
İngiliz ekibi 26 yaşındaki oyuncunun ardından Fenerbahçe ile de anlaşmaya vardı.
Milli futbolcu, 1 yıllığına Watford'a kiralanacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Ozan Tufan, kısa zamanda İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
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