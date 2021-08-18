Son dakika: Manolis Siopis Trabzonspor'da! KAP bildirimi geldi
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmeye devam ediyor. Bordo Mavililer geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Manolis Siopis'le görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, son olarak Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Yunan oyuncu Manolis Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bordo-mavili ekip, Alanyaspor'a 3 taksit halinde 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki oyuncu ise her yıl 700 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Yunan ortasaha oyuncusu Manolis Siopis'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1.000.000 Euro ödenecektir.
Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
Her bir sezon için 700.000 Euro garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" denildi.
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