SON DAKİKA: Fatih Terim’den Randers Galatasaray maçı öncesi kritik açıklamalar

"3, 4 YERDE DEĞİŞLİK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yarın oynanacak mücadelede 3, 4 mevkii de değişiklik yapmayı düşündüğünü söyleyen Terim, "Takıma yük bindi açıkcası. Çünkü bazı yerlerde 15, 20, 25 dereceye varan gece gündüz farklılıkları dolayısıyla iklim değişikliğine denk geldik. Ülkemize döndüğümüzde 36, 37 derece, artı nem düşündüğümüzde şimdi burada yağmura denk geldik. 15, 20 derece düştü. Sporcu için de bunlar normal şeyler değil. Öyle bir oyun oynuyoruz ki hiçbir sebep geçerli olmaz. Pardon yoktur. Adapte olacaksınız. Oyuncularımız da sağ olsunlar neredeyse hiç şikayetleri yok. Şimdi Emre Kılınç'ın durumuna bakacağız. Son götürdüğü topta arka adalesinde bir sıkıntı hissettiğini söylemişti. Şimdi ona bakacağız. Eğer iyi derse ona göre, değil derse tedbir amaçlı başka bir oyuncu düşüneceğim. Genel olarak çekirdek kadroyu koruyacağız ama 3, 4 yerde değişlik yapmayı düşünüyorum. Aşağı yukarı yüzde 50 de değişebilir. Alpaslan oynayacak Luyindama ile beraber. Orada da Kaan arkada bekleyecek yedek olan. Genç evlat orada duracak. Sonradan oyuna gerekli şekilde, müdahale ederiz" dedi.



"DIAGNE DAHA İYİ İŞLER YAPACAK"

Mbaye Diagne'nin daha iyi şeyler yapacağını söylediğini ifade eden Terim, "Diagne ilk geldiği sezon şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Ondan sonra bir sıkıntı oldu. Gitti, geldi değişik bir şekilde başladık. Biraz geç başladı o. Ayın 1'ine kadar West Bromwich ile mukavalem var dedi. Galatasaray'ın bana verdiği profesyonel kadroyu her şekilde kullanmak isterim. Ancak gitmesi gereken varsa gider, kalması gereken varsa kalır. Diagne de iyi gidiyor bu ara. Daha iyi gitmesini diliyorum. Üst üste de oynuyor. İnşallah daha da iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"OYNAMALARINI İSTEDİĞİMİZ İÇİN EVLATLARIMIZI RİZESPOR'A VERDİK"

Oğulcan Çağlayan konusunda Çaykur Rizespor ile yapılan anlaşmaya da açıklık getiren Terim, "Oğulcan'ın konusunu biliyorsunuz. Ben de zaten basın toplantısında Tahir başkan ile anlaşırız demiştik. Başkanlar konuştu, anlaştı. Görüyorum ki bazı açıklamalara ihtiyaç var. Biz 1 genç alıyoruz, 3 genç veriyoruz gibi olmasın. Arkadaşlarımı verme sebebim, oynamaları. Ali Yavuz tamamen verilmiştir ama Ali Yavuz alınacağı zaman ilk alacak takım Galatasaray'dır. Rakamı da belli edilmiştir. Önceliğimiz vardır. Kiralık olarak verdiğimiz Yunus ve Atalay. İkisi de bizim Ali Yavuz gibi evladımızdır. Yunus geçen sene Adana Demirspor'da önemli işler yaptı. Bu sene yine oynamasını istediğimiz hatta 20 maç barajı koyduğumuz ender oyunculardan birisi. Sezon sonu da eğer biz kiraya vermeye karar verirsek, Rizespor'un avantajı vardır. Onun dışında bizde kalacaktır. Atalay'ı vermeyeceğimi zaten söylemiştim. Ondan değişik mevkide, değişik bir şey ortaya koymayı düşünüyorum. Onun da oynamasını istedim. Geçen sene Adanaspor'a gidip gelmesi çok iyi oldu. Verdiğimiz bütün kiralık oyuncuları takip eden bir departmanımız var. Her performansını rapor eden, onları izleyen ve sonunda bize 1 sene daha verilmesinde fayda var veya artık bize dönebilir ya da istediği yere gidebilir gibi rapoları veren bir departman var. Rizespor'a inşallah faydalı olurlar. Rizespor da onları eğiterek bize faydalı olacaktır. İki taraf da kazanacaktır. Yoksa biz bu kadar genç oyuncu almayı ön plana almışken, ocağımızdan yetişmiş bir genci hele de bir şey bekliyorsak onlardan vazgeçmemizi kimse düşünmesin. Biz olaya böyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.



"SAHAMIZ HATAYSPOR MAÇINA YETİŞMİYOR"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemininin Hatayspor maçına yetişmeyeceğini belirten tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yetişmiyor bir defa öyle diyeyim. Bugün yazışmaları da gördüm. Dün ben telefonla görüntülü, sabah da 2 hocamız gidip baktılar. Maalesef Hatayspor maçını orada oynayamayacağız. Dönüş maçını oynayabilir miyiz, açıkcası bilmiyorum. Emin de değilim. Üzgünü müsünüz derseniz, evet. Biz kura çekiminde ilk maçın deplasmanda olmasına çok sevindik. İlk maça yetişmeyeceğini biz biliyorduk. Taraftarla buluşucağımız ilk iç saha maçını Ali Sami Yen'de oynamamanın burukluğunu yaşıyor musunuz derseniz, Evet! Artık Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde biz 3 ay önceden bu randevularda aksama oldu. Yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle Atatürk Olimpiyat'ta oynayacağız. Henüz bir şey diyemem. Doğru bilgi vermek isterim. Ancak o hayalimiz biraz buruk oldu. Ali Sami Yen'de uzun müddet sonra yüzde 50'de olsa çok hoş bir buluşma olacaktı. Özlemiştik de. Maalesef olmadı. Sahamız Hatayspor maçına yetişmiyor. O uçurtma zamanlarını hiç hatırlamak istemeyiz ama nostaljik olarak yaşarız herhalde."