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Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor ve Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un perşembe akşamı oynayacağı maçların yayıncı kuruluşları belli oldu. Futbolseverler, dört takımımızın maçlarını da açık ve şifesiz kanallardan takip edebilecek. İşte detaylar...

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu. Futbolseverler, dört takımımızın maçlarını da açık ve şifesiz kanallardan takip edebilecek.

İşte program ve maçların yayınlanacağı kanallar:

UEFA AVRUPA LİGİ:

Randers FC - Galatasaray (Star TV / 20:00)

Fenerbahçe - HJK Helsinki (TV8 / 21:45)

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ:

Trabzonspor - Roma (ATV / 20:30)

Sivasspor - Kopenhag (TRT Spor / 21:00)

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