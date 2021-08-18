Valencia'dan Uğurcan Çakır'a flaş teklif
İspanyol ekibi Valencia Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı markaja aldı. Valencia'nın bordo mavililere yaptığı teklifin maddeleri yetersiz görülerek reddedildi.
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır için Valencia, 5 milyon Euro kiralama ve bir sonraki sezon için 12 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklif yapmıştı.
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre, Trabzonspor yönetimi bu teklifi beklenen kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddetti. Teklifin kabul edilmemesindeki en önemli etkenlerden birinin satın alma opsiyonunun zorunlu olmayışı olduğu bildirildi.
Diğer maddelere göre de Valencia kulübünün satın alma opsiyonunu aktif edebilmesi için Uğurcan'ın 25 maç üzerinde kaleyi devralması ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekiyor.
İspanya'da Finansal Fair Play kriterlerine takılmak istemeyen Valencia'nın ilk teklifinin reddedilmesine rağmen, kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
TRABZON'UN AKLI ROMA'DA
Bu arada Trabzonspor, yarın Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana Vitor Hugo dışındaki tüm oyuncular katıldı. Sakatlıkları nedeniyle Yeni Malatya maçında forma giyemeyen Dorukhan Toköz, Koita ve Abdülkadir Ömür de takımla çalıştı.
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