Cristiano Ronaldo Real Madrid’e mi dönüyor? İddialara yanıt verdi

AZ SÖZ ÇOK İŞ

Kendisini tanıyan herkesin sadece işine odaklandığını bildiğini, "az söz, çok iş" felsefesiyle kariyerini sürdürdüğünü vurgulayan Ronaldo, "Gerek futbolcu gerek insan olarak bana saygı duyulmamasından daha çok geleceğime ilişkin alçakça bir şekilde basında haberler yazılması iddialara karışan tüm kulüplere, futbolculara ve kişilere de saygısızlıktır." dedi.