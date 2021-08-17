Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 UEFA Konferans Ligi TS Roma maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Trabzonspor Roma maçı ne zaman? Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'ı 5-1 yenerek en golcü lig başlangıcını yapan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bu hafta oynanacak maçın detaylarını yazımızda el aldık. Peki, Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 UEFA Konferans Ligi TS Roma maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte merak edilenler...
Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor'un İtalyan ekibi Roma'yı konuk edeceği UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının detayları belli oldu. 3'üncü eleme turunda Norveç temsilcisi Molde FK'yı eleyerek play-off turuna kalan Trabzonspor'da gözler galibiyete çevrildi. Süper Lig'e güzel başlangıç yapan Bordo-Mavililer, Roma maçı hazırlıklarına başladı. Peki, Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 UEFA Konferans Ligi TS Roma maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...
TRABZONSPOR - ROMA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
UEFA Konferans Ligi play-off turu Trabzonspor Roma maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR ROMA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Trabzonspor'un İtalyan ekibi Roma'yı konuk edeceği UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Roma maçının biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.
Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı ve tribünde yerini almak isteyen taraftarlara çift doz aşı olma zorunluluğu getirildiği vurgulandı.
İki doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden en az 14 gün geçmesi gerektiği de aktarıldı.
Ayrıca, yurt dışında yaşayan taraftarların da aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını pasaportlarına işletmeleri gerektiği kaydedildi.
Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:
VIP Platinum: 1000 lira.
VIP Gold: 800 lira.
VIP Silver: 600 lira
Batı tribün: 500 lira.
Doğu tribün: 350 lira.
Fırtına tribün: 200 lira.
Kale arkaları: 150 lira.
Misafir takım: 150 lira.
TRABZONSPOR'DA 'TUR' SEVİNCİ
UEFA Konferans Ligi 3'üncü turda 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde FK'yı 1-1 biten maçta penaltı atışları sonrası eleyerek adını play-offa yazdıran Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı. Bordo-mavililerde karşılaşmanın ardından yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar tur sevincini paylaştı. Karadeniz ekibinde ayrıca, sonraki turda İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Roma ile karşılaşacak olmanın da heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor Kulübü, maçın ardından yaptığı paylaşımda Molde FK'nın sosyal medya hesabını etiketleyerek, 'Harika bir dövüştü, her şey için teşekkürler' ifadelerine yer verirken, bir sonraki rakibi Roma için de, 'Biz geliyoruz Roma' mesajını gönderdi. Bordo-mavili yöneticiler de karşılaşma sonrası Norveç'te hep birlikte sevinç pozu verdi. Bordo-mavili taraftarlar ise sonraki rakipleri Roma'ya yaptıkları paylaşımlarla meydan okudu.
TRABZONSPOR, EN GOLCÜ LİG BAŞLANGICINI YAPTI
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı.
1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk haftayı yaşadı.
Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.
Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini almıştı.
AVCI İLE İLK KEZ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.
49 HAFTA SONRA LİDER
Trabzonspor, Süper Lig'de 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.
En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer aldı.
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