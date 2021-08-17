Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 UEFA Konferans Ligi TS Roma maçı hangi kanalda, şifreli mi?

TRABZONSPOR'DA 'TUR' SEVİNCİ

UEFA Konferans Ligi 3'üncü turda 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde FK'yı 1-1 biten maçta penaltı atışları sonrası eleyerek adını play-offa yazdıran Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı. Bordo-mavililerde karşılaşmanın ardından yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar tur sevincini paylaştı. Karadeniz ekibinde ayrıca, sonraki turda İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Roma ile karşılaşacak olmanın da heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor Kulübü, maçın ardından yaptığı paylaşımda Molde FK'nın sosyal medya hesabını etiketleyerek, 'Harika bir dövüştü, her şey için teşekkürler' ifadelerine yer verirken, bir sonraki rakibi Roma için de, 'Biz geliyoruz Roma' mesajını gönderdi. Bordo-mavili yöneticiler de karşılaşma sonrası Norveç'te hep birlikte sevinç pozu verdi. Bordo-mavili taraftarlar ise sonraki rakipleri Roma'ya yaptıkları paylaşımlarla meydan okudu.