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Beşiktaş'tan Batshuayi açıklaması! Resmen duyurdular

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Giriş Tarihi: 17.08.2021
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Beşiktaş’tan Batshuayi açıklaması! Resmen duyurdular

Golcü arayışındaki Beşiktaş, İngiliz devi Chelsea ile Michy Batshuayi için görüşmelere başladığını duyurdu. KAP'a açıklama yapan Beşiktaş, "Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Transfer döneminin etkili takımlarından Beşiktaş forvet bombasını da patlattı. Siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş kulübü, transfere ilişkin KAP açıklaması yapt ve şu ifadelere yer verdi;

"Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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