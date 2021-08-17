Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta | Bordo mavili camia kenetlendi
UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma atv ekranından yayınlanacak.
UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımı ile karşı karşıya gelecek.
19 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Roma - Trabzonspor maçı atv ekranında izleyiciyle buluşacak.
Yayın Tarihi : 18 Ağustos 2021 / Perşembe
Yayın Saati : 20.30
TRABZONSPOR – ROMA MAÇINA SLOVEN HAKEM
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda Roma'yı konuk edeceği maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.