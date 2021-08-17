19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta | Bordo mavili camia kenetlendi

Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta | Bordo mavili camia kenetlendi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
ABONE OL
Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta | Bordo mavili camia kenetlendi

UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma atv ekranından yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımı ile karşı karşıya gelecek.

19 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Roma - Trabzonspor maçı atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

Yayın Tarihi : 18 Ağustos 2021 / Perşembe

Yayın Saati : 20.30

TRABZONSPOR – ROMA MAÇINA SLOVEN HAKEM
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda Roma'yı konuk edeceği maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Trabzonspor, Moldeyi penaltılarla geçti TRABZONSPOR, MOLDE'Yİ PENALTILARLA GEÇTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA